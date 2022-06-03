1 этаж дома - Домашний клуб

Хотите яркую атмосферу вокруг себя, но не знаете как это сделать так, чтобы не выглядело вычурно?
Я вам помогу!)
Данный проект делался полностью удаленно и какая красота вышла!
Ко мне обратилась девушка 27 лет, любит отдыхать с девочками по клубам. Работает барменом . Любит розовый цвет и сначала присылались аналоги, напоминающие домик у барби , но, поговорив, удалось ее ориентировать на более современный вариант.
Проект выполнялся на протяжении 3х месяцев.
Заказчица осталась в восторге и уже начала реализацию проекта.