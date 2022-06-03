1 этаж дома - Домашний клуб

Добавлена
3 года назад
5 просмотров
YptBAQJ139OXTxxWtY8s4fQUsEhx3n507TACQbU5zgbJPQu3SL8uUISJg_j_RxUiGURrLPqzNiGfGYQQNk4sJnBg.jpg
L9IpN1yNsEljj488Y2D2cSfthbf1WrbxowMRXFMA6suEeqD10BF5gRaxRYt50oUWI_ctf0iGDHjwGa0HjiJWar_4.jpg
gwQukXYXZzN1DhEnrtxKshYIxrib06RG3Bg504RV1bfVZmvURawVh599MAbiU_05QFduwFLNJt0tkCdItQfyzRCf.jpg
GKXbEYnyiIRqq4-CHOOJKDv6-PeNa1X_FyE0J3zn9-rfeU_wRoGt0gplxIlC9bkP5oK8TGzw9cs3C6v0yUvRQ3JE.jpg

Хотите яркую атмосферу вокруг себя, но не знаете как это сделать так, чтобы не выглядело вычурно?

Я вам помогу!)

Данный проект делался полностью удаленно и какая красота вышла!

Ко мне обратилась девушка 27 лет, любит отдыхать с девочками по клубам. Работает барменом . Любит розовый цвет и сначала присылались аналоги, напоминающие домик у барби , но, поговорив, удалось ее ориентировать на более современный вариант.

Проект выполнялся на протяжении 3х месяцев.

Заказчица осталась в восторге и уже начала реализацию проекта.