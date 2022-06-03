Спальня - Зима

В данном проекте в небольшой комнате были совмещены спальное место и рабочее место . Также заказчик хотел вместо шкафа собственную гардеробную. Также важно было чтобы были места хранения для редко употребляемых вещей. Это мы организовали прямо под кроватью, а кровать сделали на уровне 130 см над уровнем пола. На визуализации специально между ступеньками-полками и кроватью не зашито, чтобы было видно наглядно место для хранения. В реальности это все зашито светлым деревом в цвет ступеней. И все это на 15 кв м.