WHITE BREATH

Локация: ЖК Панорама,

Днепр, Украина

Площадь: 90 м.кв.

Назначение: частные апартаменты

Авторы проекта: Настя Захарченко, Тома Подолянко, Ира Великосельская

Когда из пожеланий: отсутствие дерева, мрамора, цветов, декора и открытых полок приходит время белого цвета, адаптированного для повседневной жизни оттенками текстиля и игрой объемов.

Квадратная форма плана квартиры с окнами по одной стороне сделала комнаты довольно вытянутыми, но это не помещало эргономично расположить все функции. В глубине квартиры организованы санузлы, гардероб и прихожая.

В детской вся мебель сложилась в линейную композицию, с кроваткой посередине, которая легко трансформируется из колыбельной в полноценное спальное место. Остальная часть комнаты оставлена свободной – для игр, манежей и пр. Спальня выглядит очень графично за счет черно-белых обоев, светильников и дверей в гардероб из черного матового стекла.

В санузлах использована потрясающая плитка MUTINA, голубого цвета, которая при ближайшем рассмотрении открывает свою утонченную текстуру, а издалека просто создает ненавязчивый фон.

http://tobiarchitects.com/portfolio/white-breathru/