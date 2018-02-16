HOUSE BY THE RIVER

Локация: г.Днепр, Украина

Площадь: 140 m2

Год: 2018

Авторы: Настя Захарченко, Гор Акопян, Тома Подолянко

Аскетичные 140 квадратных метров современного дома на каменистом склоне над рекой. Треугольный объем здания был создан в диалоге с клиентом, которому нравятся острые формы, открытая планировка, лаконичность и простота. С нависающей террасы, на которой расположена печь для пиццы и большой стол открывается шикарная панорама реки.

Со стороны улицы дом закрыт от посторонних глаз внутренним двором, из которого через витражные окна дом просматривается насквозь. Кухня, гостиная и столовая объединены в одно пространство, к нему примыкает отделенная стеклянной перегородкой комната для работы. Также в доме расположены две спальни с санузлами и гардеробом.