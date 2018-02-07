LIGHT AND BLUE

Локация: ЖК Жуковский

Днепр, Украина

Площадь: 78м2

Назначение: частные апартаменты

Авторы проекта: Настя Захарченко, Тома Подолянко, Гор Акопян

Минималистичный стиль интерьера с преобладанием прямых линий и простых форм был разработан для молодой семьи с маленьким ребенком. Площадь квартиры 78м2, в которых необходимо было разместить спальню, детскую комнату, два санузла, кладовую-постирочную и кухню-гостиную. Планировачно помещения разделены коридором с раздвижной дверью на два блока: тихая зона спален с одним санузлом и отдельно студия с входной группой. Стоит отметить, что хозяева квартиры не просто внимательны к деталям, а готовы уделить каждому сантиметру пространства время и силы, поэтому в итоге проект получился очень продуманным и адаптированным именно под своих жильцов.

Коридор, размером 5.4м2 вместил место для сидения, большое зеркало и многофункциональные полки-крючки, на которых можно оставить ключи, почту, повесить самое необходимое для недолгого хранения, встроенные шкафы серо-голубого цвета объединяют входную зону и кухню, в них встроен холодильник, духовая и микроволновая печь.

Студия вмещает кухню, обеденную зону, и раскладной диван как спальное место для гостей. На лоджии оборудовано уютное место для сидения, которое частично компенсирует маленькую гостиную.

В квартире два санузла, один из которых всего 2,4м2, но при этом вмещает душ, унитаз и маленький умывальник. Мы использовали контрастное сочетание белого и коричневого мрамора, черные смесители и добавили голубой цвет, который присутствует в каждой комнате — любимый цвет семьи.

Семья планирует второго ребенка, поэтому в детской предусмотрена вторая кроватка с выдвижными ящиками для белья, а также место для игр на втором этаже с веревочной лестницей, длинный письменный стол тоже рассчитан на два человека.

В завершение стоит отметить, что созданию современного, функционального и яркого жилья не помешают даже маленькие площади или сложная конфигурация квартиры.