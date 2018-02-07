NUOVO VECCHIO

Локация: Мускат, Оман

Площадь: 170 м.кв.

Назначение: частные апартаменты

Авторы проекта: Настя Захарченко, Тома Подолянко

Этот интерьер для нас особенный, так как занял первое место в конкурсе К-17, в номинации Интерьер частного дома.

Хозяевам этого дома очень хотелось привнести в современный минималистичный интерьер насыщенности и уюта классической Италии. На момент разработки дизайн проекта, дом был практически достроен, мы решили изменить только форму межкомнатных проемов с квадратной на арочную.

Первый этаж включает прихожую, гостевой санузел, совмещённые гостиную-столовую-кухню и спальню с санузлом.

Особенность классического итальянского интерьера — одинаковый пол во всех помещениях, для большей практичности остановились не на паркете, а плитке — Imola Kalahari 500*500mm, она в сочетании с белыми стенами стали хорошей цветовой базой для интерьера, тёплой и фактурной. Акцентный цвет — терракота, им выкрашены небольшие помещения за арками для придания глубины пространства.

Мы выбрали строгую современную кухню, чёрная столешница которой хорошо сочетается с чёрным фартуком Imola Kalahari Black, а открытые полки с подсветкой продолжают линию углового окна и добавляют изящества дизайну кухни.

В классических интерьерах зачастую стараются избегать верхнего освещения и затемняют центр комнаты, таким образом даже ночью имитируя солнечный свет…. следуя этому, мы также распределили освещение зонально: объемная люстра из чёрного метала над столом, высокий торшер в диванной зоне, а также скрытые подсветки и настольные лампы.