FOR YOU & ME

Локация: ЖК Панорама,

Днепр, Украина

Площадь: 88 м.кв.

Назначение: частные апартаменты

Авторы проекта: Настя Захарченко, Тома Подолянко

Интерьер этой квартиры создан для молодой семьи, которая ценит функциональность и современность, а также тепло и уют настоящего дома.

Для достижения визуальной выразительности мы использовали много оттенков в дизайне, но все приглушённые и разные по теплоте. В холодный серо-зелёный цвет выкрашен объём санузла и гардероба, в который встроены вместительные книжные полки. В длинном ряде шкафов в тёплом дереве предусмотрено место для бойлера, стиральной и сушильной машины, что позволило освободить место в санузле. Светлый однотонный паркет с тонкими плашками хорошо контрастирует с темным текстилем штор, дивана и ковра. На стене за телевизором потрясающая плитка CeramicaBardelli также сочетает в себе геометрию и сдержанный цвет.

Дизайн кухни очень минималистичен, навесные белые шкафы почти незаметны на белой стене. Рабочая зона объединена с обеденным столом и барной стойкой, сидя за которой можно наслаждаться прекрасным видом на реку Днепр. Встроенная бытовая техника собрана в отдельно стоящий блок, чтобы скрыть между собой выступающую колонну.

В интерьере спален, на акцентных стенах мы применили обои Arte с графичным рисунком, в их основе слой поролона, за счёт чего они смотрятся очень рельефно, а также выполняют звукоизоляционную функцию.

В санузле чёрная плитка на стене повторяет рисунок обоев в спальнях. Раковина и ванна объединены мраморной столешницей и деревянной обшивкой, добавляющей тепла в черно-белую гамму интерьера.