Локация: с.Новоалександровка, Днепропетровская область

Площадь: 190 m2

Год: 2017

Авторы: Настя Захарченко, Гор Акопян

Визуализатор: Тома Подолянко

В коллаборации с нашими партнерами TOI group мы разработали современный дом «Modern House», с бассейном для большой семьи в с. Новоалександровка в Днепропетровской области.

Дом имеет свободную планировку с красивым двусветным пространством, соединяющим гостиную и второй этаж, с тремя спальнями, санузлами и гардеробом. На первом этаже – просторная прихожая, санузел, постирочная с топочной, кабинет, гостиная и кухня со столовой, из которых есть выход к зоне бассейна.

Строгие современные линии дома смягчаются теплом натуральных материалов в отделке – камнем, деревом и фактурной серой штукатуркой.

Беседка с барбекю зоной выполнена из деревянного бруса, окрашенного в черный цвет.

Дом находится на участке с активным рельефом, и с заднего фасада открывается красивый вид на балку, поэтому с этой стороны дома расположены большие панорамные окна, а терраса с бассейном была поднята в уровень пола дома.