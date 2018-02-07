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Локация: Днепр
Площадь: 93 кв.м
Год: 2017
Авторы: Nastya Zakharchenko (tobi architects), Aleksandra Nuzhnaya, Toma Podolianko (tobi architects), Aleksey Stepanov
Визуализатор: Toma Podolianko (tobi architects)
Элегантный интерьер дома — «CHERRY MOOD» в пригороде Днепра спроектирован для молодой семьи.
Большую часть дома занимает совмещенное пространство прихожей, кухни и гостиной с выходом на террасу. В остальной части дом а расположены санузел и две спальни.
Пожелание клиента был дизайн интерьера, который включал в себя просторную функциональную кухню с классической композицией из круглого стола и роскошной люстрой.
В интерьере кухни фасады выполнены в белом цвете, чтобы визуально не загромождать пространство при таком количестве модулей.
Встроенный сервант для посуды со стеклянными дверцами и внутренней подсветкой добавляет высоким модулям и всему дизайну легкости и изящества.
В этом дизайне интерьера активно используется цвет, но это не бросается в глаза за счет приглушенных оттенков.
Серо-бежевые стены, бледно-голубой ковер, бордовый диван и темно-коричневый в шторах и стульях.
В дизайне спальни — основные цвета пастельные, а цветовые акценты — в текстиле.