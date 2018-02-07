Локация: Днепр

Площадь: 93 кв.м

Год: 2017

Авторы: Nastya Zakharchenko (tobi architects), Aleksandra Nuzhnaya, Toma Podolianko (tobi architects), Aleksey Stepanov

Визуализатор: Toma Podolianko (tobi architects)

Элегантный интерьер дома — «CHERRY MOOD» в пригороде Днепра спроектирован для молодой семьи.

Большую часть дома занимает совмещенное пространство прихожей, кухни и гостиной с выходом на террасу. В остальной части дом а расположены санузел и две спальни.

Пожелание клиента был дизайн интерьера, который включал в себя просторную функциональную кухню с классической композицией из круглого стола и роскошной люстрой.

В интерьере кухни фасады выполнены в белом цвете, чтобы визуально не загромождать пространство при таком количестве модулей.

Встроенный сервант для посуды со стеклянными дверцами и внутренней подсветкой добавляет высоким модулям и всему дизайну легкости и изящества.

В этом дизайне интерьера активно используется цвет, но это не бросается в глаза за счет приглушенных оттенков.

Серо-бежевые стены, бледно-голубой ковер, бордовый диван и темно-коричневый в шторах и стульях.

В дизайне спальни — основные цвета пастельные, а цветовые акценты — в текстиле.