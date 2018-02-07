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Location: Dnipro
Area: 88 m2
Year: 2017
Authors: Nastya Zakharchenko (tobi architects), Aleksandra Nuzhnaya, Hanna Oganesyan, Aleksey Stepanov
Visualization: Toma Podolianko (tobi architects)
Студия tobiarchitects при участии — Aleksandra Nuzhnaya, Hanna Oganesyan, Aleksey Stepanov, создала дизайн интерьера для молодой пары в жилом комплексе IQ House.
В основе предложенного дизайна лежала концепция просторного и открытого пространства, в котором гармонично сочетаются уютная гостиная, современная кухня и эффектная зона столовой.
В этом интерьере «Intelligence» мы старались создать атмосферу — свободы и комфорта.
Монохромная цветовая гамма и мягкое рассеянное освещение из окон, теплый свет из подсветки над кухней и столовой — создает гармонию и особенную атмосферу этой гостиной.
В отделке выбрали сочетание тонов темного дерева, хромированных элементов кухни и светлых 3d панелей.
Центральный объем квартиры включает в себя гардероб, кухонные модули и большую ванную комнату.
Для спальни и кабинета так же использовали контрастные сочетания цветов, а ярким и необычным акцентом этой спальни для молодых людей стал темный стеклянный объем гардероба с теплыми лучами подсветки.