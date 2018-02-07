Локация: Oman

Площадь: 320 м2

Год: 2017

Авторы: Настя Захарченко (tobi architects), Александра Нужная, Ханна Оганесян

Несколько месяцев назад мы начали сотрудничество со строительной компанией из Омана.

Эта коллаборация позволяет реализовывать наши смелые идеи в архитектуре.

Заказчик этого проекта — приверженец национальных традиций но открытый к современным решениям.