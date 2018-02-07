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Локация: Oman
Площадь: 320 м2
Год: 2017
Авторы: Настя Захарченко (tobi architects), Александра Нужная, Ханна Оганесян
Несколько месяцев назад мы начали сотрудничество со строительной компанией из Омана.
Эта коллаборация позволяет реализовывать наши смелые идеи в архитектуре.
Заказчик этого проекта — приверженец национальных традиций но открытый к современным решениям.