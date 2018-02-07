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Location: Dnipro
Area: 90 m2
Year: 2017
Authors: Nastya Zakharchenko (tobi architects), Aleksandra Nuzhnaya, Hanna Oganesyan, Aleksey Stepanov
Visualization: Toma Podolianko (tobi architects)
Яркие, современные и элегантные апартаменты для молодой семьи. Главная задача для нас состояла в том, чтобы разделить две функциональные зоны — кухню и гостиную. Вот почему мы использовали систему раздвижных дверей, которая создала легко трансформируемое пространство. Захватывающие цвета, мягкий текстиль, сочетание мрамора и дерева создали интерьер со специальным характером.
Для спальни мы выбрали минималистский стиль, спокойные цвета, мягкие формы для кровати и прикроватные тумбочки, натуральные материалы. Одним из интересных решений для детской комнаты была белая стеклянная стена для рисования и кровать в форме дома со встроенным шкафом.