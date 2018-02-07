FREE APARTMENT

Локация: ЖК Жукоffский,

Днепр, Украина

Площадь: 50 м.кв.

Авторы: Настя Захарченко (Tobi Architects), Ханна Оганесян, Александра Нужная, Алексей Степанов

Компактная съемная квартира для людей со свободными взглядами «Free Apartament», созданная нашей студией. Идеально подойдет для молодой смелой пары, открытой к новому.

Основной идеей при проектировки интерьера, было создание большого открытого пространства с зоной отдыха и кухней — студией.

В этом проекте мы подошли к вопросу функционального зонирования с другой точки зрения, и не стали создавать полноценное пространство спальни, а наоборот, сделали открытым и доступным. Это решение позволило организовать интересное пространство, которое добавило этой квартире новые возможности.

Мы остановили выбор на преимущественно светлых оттенках в дизайне, добавили акцентов в цветах — отделки и текстиля. Мебель подобрали в тонах темного ореха, который гармонично сочетается с общим колористическим решением интерьера в квартире.

Открытая кухня еще одна особенность компактного пространства.

Стремление к свободе мы вкладывали в каждый элемент дизайна.