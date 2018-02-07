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Локация: ЖК Жукоffский,
Днепр, Украина
Площадь: 80 м.кв.
Авторы: Настя Захарченко (Tobi Architects), Ханна Оганесян, Александра Нужная, Алексей Степанов
Какой должна быть квартира для сдачи в аренду?
Такая квартира должна быть — универсальной, подходить людям разного возраста, вкуса и образа жизни, и в то же время быть особенной, чтобы хотелось выбрать именно ее. Такой интерьер создали – RENT ME.
Каждый человек обладает своим характером, так и в дизайне квартиры решили объединить элементы декора и мебели из разных стилей, что привело к созданию легкого и светлого интерьера со своим характером.
Дизайн белоснежной современной кухни отлично подчеркнут этническими стульями и оригинальными бетонными светильниками.
Спальня выполнена в лаконичном стиле и уравновешенная брутальным потолком и мягким текстилем.
Прихожая отделена от гостиной стеной с двумя симметричными проемами, между которыми появилось пространство для большой картины и дизайнерской лавки с деревом.
Для того, чтобы пространство казалось более объемным, мы выкрасили заднюю плоскость в прихожей в серо-зеленый цвет и поддержали ее тон в элементах декора и текстиля.