Локация: ЖК Жукоffский,

Днепр, Украина

Площадь: 80 м.кв.

Авторы: Настя Захарченко (Tobi Architects), Ханна Оганесян, Александра Нужная, Алексей Степанов

Какой должна быть квартира для сдачи в аренду?

Такая квартира должна быть — универсальной, подходить людям разного возраста, вкуса и образа жизни, и в то же время быть особенной, чтобы хотелось выбрать именно ее. Такой интерьер создали – RENT ME.

Каждый человек обладает своим характером, так и в дизайне квартиры решили объединить элементы декора и мебели из разных стилей, что привело к созданию легкого и светлого интерьера со своим характером.

Дизайн белоснежной современной кухни отлично подчеркнут этническими стульями и оригинальными бетонными светильниками.

Спальня выполнена в лаконичном стиле и уравновешенная брутальным потолком и мягким текстилем.

Прихожая отделена от гостиной стеной с двумя симметричными проемами, между которыми появилось пространство для большой картины и дизайнерской лавки с деревом.

Для того, чтобы пространство казалось более объемным, мы выкрасили заднюю плоскость в прихожей в серо-зеленый цвет и поддержали ее тон в элементах декора и текстиля.