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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В компании «Строительные Технологии» вы найдете необходимое оборудование для производства и строительной площадки, промышленного объекта и коттеджа, частного и коммерческого использования. Предлагаем одиночные аппараты для решения конкретной задачи, комплексный подход к проектам, расчет схем электропитания, поставку готовых комплектов оборудования.