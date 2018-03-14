В компании «Строительные Технологии» вы найдете необходимое оборудование для производства и строительной площадки, промышленного объекта и коттеджа, частного и коммерческого использования. Предлагаем одиночные аппараты для решения конкретной задачи, комплексный подход к проектам, расчет схем электропитания, поставку готовых комплектов оборудования.

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