Мебель вашей мечты - то, на чем специализируется «Мебельный домик», молодое, перспективное предприятие по изготовлению корпусной мебели. К своему делу мы относимся как к творческому процессу, находясь в постоянном поиске новых идей и технических решений, проявляя к каждому заказу индивидуальный подход.

Наша команда разработала красивый корпоративный сайт,с адаптивным дизайном,учитывая стилистку компании.

http://m-domik.com.ua/