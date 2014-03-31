Price: 600$

Link: http://domtextile.com/

Description: Дом Текстиль-интернет-магазин по продаже изделий из трикотажа. Обладает следующим функционалом: новостной блог, модуль лидеры продаж, функция заказа обратного

звонка, фильтры товаров.

Обладает удобной админ-панелью, возможность добавления категорий, экспорт и импорт товаров. Широкий спектр модулей даёт возможность устанавливать и редактировать такие модули как: категории, фильтр,

рекомендуемые, баннер и т.д. Также краткая статистика покупателей и продаж.