Price: 400$

Link: http://concertino.md/

Description: Concertino-Персональный сайт, который представляет музыкальный молдавский коллектив. Сайт сделан на четырех языках, новостной раздел,видео, фото. Есть и гостевая книга. Интересный, элегантный дизайн.

Панель администратора позволяет легко управлять содержимым сайта, быстрая загрузка

фотографий, видео. Защита от спама при добавлении в гостевую книгу отзыва, новости добавляются одним кликом.