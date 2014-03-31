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Price: 400$
Link: http://concertino.md/
Description: Concertino-Персональный сайт, который представляет музыкальный молдавский коллектив. Сайт сделан на четырех языках, новостной раздел,видео, фото. Есть и гостевая книга. Интересный, элегантный дизайн.
Панель администратора позволяет легко управлять содержимым сайта, быстрая загрузка
фотографий, видео. Защита от спама при добавлении в гостевую книгу отзыва, новости добавляются одним кликом.