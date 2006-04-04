Доработки правки интернет-магазина на CMS OpenCart

Изменить название блока фильтра OCFILTER с ПАРАМЕТРЫ на ФИЛЬТР

Исправить названия пунктов сортировки в категориях

Сначала популярные

Сначала дешевые

Сначала дорогие

Сначала новинки

Остальные скрыть

Разобраться с выводом категории

https://deti-ekb.ru/detskaya-mebel/detskie-krovati/

По каким то причинам не выводятся все категории здесь. Нужно решить проблему комплексно. Чтобы в будущем и в других категориях такого не было

На данный момент внутри категории Детские кровати 23 подкатегории, а выводится только 20

Модуль плитка тегов

Поправить внешний вид плитки. Пример категории, где выводится

https://deti-ekb.ru/detskaya-mebel/detskie-krovati/krovat-domik/

Нужно сделать аналогично внешнему виду как в пункте 3 + чтобы теги выводились бы сразу слева и все, а то сейчас их не все видно, нужно нажать на кнопку ВСЕ, только потом они появляются. Кнопку нужно оставить, но вывод после открытия категории поправить

В хлебных крошках вместо Главная изменить на Каталог