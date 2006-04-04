Доработки правки интернет-магазина на CMS OpenCart
Изменить название блока фильтра OCFILTER с ПАРАМЕТРЫ на ФИЛЬТР
Исправить названия пунктов сортировки в категориях
Сначала популярные
Сначала дешевые
Сначала дорогие
Сначала новинки
Остальные скрыть
Разобраться с выводом категории
https://deti-ekb.ru/detskaya-mebel/detskie-krovati/
По каким то причинам не выводятся все категории здесь. Нужно решить проблему комплексно. Чтобы в будущем и в других категориях такого не было
На данный момент внутри категории Детские кровати 23 подкатегории, а выводится только 20
Модуль плитка тегов
Поправить внешний вид плитки. Пример категории, где выводится
https://deti-ekb.ru/detskaya-mebel/detskie-krovati/krovat-domik/
Нужно сделать аналогично внешнему виду как в пункте 3 + чтобы теги выводились бы сразу слева и все, а то сейчас их не все видно, нужно нажать на кнопку ВСЕ, только потом они появляются. Кнопку нужно оставить, но вывод после открытия категории поправить
В хлебных крошках вместо Главная изменить на Каталог