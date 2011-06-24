Доставка цветов по Беларуси
Интернет-магазины
Добавлена182 просмотра
12 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин цветочной компании Беларуси. Основные требования - легкое управление содержимым, оптимизация под поисковики, яркий дизайн, интуитивно понятный интерфейс оформления заказа.
Проект выполнен в течении 2-х недель. Благодарность заказчику, который оперативно предоставил необходимый контент.