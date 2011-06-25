Доставка цветов по Подмосковью и Москве

http://msk-cvety.ru

Сайт сделан на основе Joomla и VirtueMart. Процесс оформления заказа оптимизирован под нужды заказчика. + прикреплен очень функциональный мессенджер LiveZilla.

Правда получилось очень требовательно к ресурсам сервера, но для заказчика это было не проблемой.