Доставка цветов по Подмосковью и Москве

Интернет-магазины
Добавлена
12 лет назад
164 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://msk-cvety.ru

Сайт сделан на основе Joomla и VirtueMart. Процесс оформления заказа оптимизирован под нужды заказчика. + прикреплен очень функциональный мессенджер LiveZilla.

Правда получилось очень требовательно к ресурсам сервера, но для заказчика это было не проблемой.