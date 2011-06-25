Доставка цветов по Подмосковью и Москве
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Добавлена164 просмотра
12 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт сделан на основе Joomla и VirtueMart. Процесс оформления заказа оптимизирован под нужды заказчика. + прикреплен очень функциональный мессенджер LiveZilla.
Правда получилось очень требовательно к ресурсам сервера, но для заказчика это было не проблемой.