Обмен и вывод электронных валют в Беларуси

Системы управления (CMS)
Добавлена
12 лет назад
132 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://wm-blr.ru

Основное направление работы в данном проекте - взаимодействие административного интерфейса с базами данных. Дизайн чужой, концепция приема оплат и выплат разработана мной.

Остальное - стандартные joomlовские решения, взаимосвязанные между собой.