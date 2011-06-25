Обмен и вывод электронных валют в Беларуси

http://wm-blr.ru

Основное направление работы в данном проекте - взаимодействие административного интерфейса с базами данных. Дизайн чужой, концепция приема оплат и выплат разработана мной.

Остальное - стандартные joomlовские решения, взаимосвязанные между собой.