Обмен и вывод электронных валют в Беларуси
Системы управления (CMS)
Добавлена132 просмотра
12 лет назад
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Основное направление работы в данном проекте - взаимодействие административного интерфейса с базами данных. Дизайн чужой, концепция приема оплат и выплат разработана мной.
Остальное - стандартные joomlовские решения, взаимосвязанные между собой.