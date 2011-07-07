Доработка сайта ачивменты.рф
Веб-программирование
Добавлена225 просмотров
12 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Стояли следующие задачи:
1. Сделать единую систему регистрации между форумом IPB 3.1.3 и CMS Joomla 1.5.23 на базе регистрации форума.
2. Подправить шрифты и дизайн.
3. Скрыть пункты меню для авторизованных пользователей.
Все задачи выполнены в полном объеме. Правда, сроки превысил, но заказчик остался доволен и претензий не имел.