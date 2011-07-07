Доработка сайта ачивменты.рф

Стояли следующие задачи:

1. Сделать единую систему регистрации между форумом IPB 3.1.3 и CMS Joomla 1.5.23 на базе регистрации форума.

2. Подправить шрифты и дизайн.

3. Скрыть пункты меню для авторизованных пользователей.

Все задачи выполнены в полном объеме. Правда, сроки превысил, но заказчик остался доволен и претензий не имел.