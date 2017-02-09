Fusion Clothing

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Интернет-магазин молодого харьковского бренда одежды. Ребята шьют офигенно, особенно крутая у них линия 3д-принтов.
Сайт запущен на мадженте, куча разных кастомных анимаций, эффектов и функционала.
Я принимал участие в создании в качестве основного (обычно единственного) фронт-енд разработчика, в том числе верстка почти вся на мне.