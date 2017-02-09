https://fusion-clothing.com/

Интернет-магазин молодого харьковского бренда одежды. Ребята шьют офигенно, особенно крутая у них линия 3д-принтов.

Сайт запущен на мадженте, куча разных кастомных анимаций, эффектов и функционала.

Я принимал участие в создании в качестве основного (обычно единственного) фронт-енд разработчика, в том числе верстка почти вся на мне.