Niche Modern

http://www.nichemodern.com/

Интернет-магазин стеклодувной мастерской из Нью-Йорка. Они иногда выкладывают видео процесса производства, завораживает, что ребята там творят.

Работает на Miva Merchant (заморская cms, используется только в штатах).

Тут я занимался и бекэндом и фронтендом, впиливал передачу данных между поддомена, живущими на разных систамах (www на Hubspot'e), делал боковое и верхнее меню сайта, анимации и эффекты, но до и после меня там прикладывались другие разработчики, так что сложно сказать детальнее, где там сугубо мое творчество...