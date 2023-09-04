Горіх Причорномор'я

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4 месяца назад
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GitHub: https://vloienko.github.io/walnutBlackSea/
Опис:
Проект виконаний в цілях навчання. Здобуття навичок верстки великого корпоративного сайту, інтернет-магазину, особистого кабінету власника та користувача, верстка форм зворотного зв'язку. Проект виконано самостійно.