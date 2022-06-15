Https://teplovdome.com.ua/

В итоге получился самостоятельный интернет-магазин. Изначально планировался для моего друга как магазин только лишь для котлов одного производителя с минимальными вложениями, опенкарт со стандартным шаблоном плюс немного бесплатных модулей. Но после были куплены красивые телефоны, поставщиков нагребли, пришлось прилично расширить функционал особенно для атоматической работы парсеров и автоматического импорта товаров, котаегорий, производителей и прочее. В общем бюджет сайте уже давно перевалил тысяч за 15, но он в спокойном режиме без особого обслуживания приносит норм прибыль и как доп заработок норм.