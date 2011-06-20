Интернет-магазин детских товаров
Интернет-магазины
Добавлена197 просмотров
13 лет назад
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Интернет-магазин детских товаров с административной частью. Реализован каталог товаров. Для каждого товара есть возможность просмотреть подробную информацию о товарах, реализована также фотогалерея для каждого товара.
Также реализованы следующие функциональные возможности:
- Корзина с возможностью оформления заказов без регистрации.
- Поиск по каталогу товаров.
- Ряд информационных страниц (О компании, Доставка, Возврат покупки, Закупки, Оптовые продажи).
- Для каждого товара есть возможность задавать варианты товаров. К каждому варианту можно прикреплять файл изображения.
- Система скидок на товары.
- Баннерная система
- Модуль новостей