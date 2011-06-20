Интернет-магазин детских товаров с административной частью. Реализован каталог товаров. Для каждого товара есть возможность просмотреть подробную информацию о товарах, реализована также фотогалерея для каждого товара.

Также реализованы следующие функциональные возможности:

- Корзина с возможностью оформления заказов без регистрации.

- Поиск по каталогу товаров.

- Ряд информационных страниц (О компании, Доставка, Возврат покупки, Закупки, Оптовые продажи).

- Для каждого товара есть возможность задавать варианты товаров. К каждому варианту можно прикреплять файл изображения.

- Система скидок на товары.

- Баннерная система

- Модуль новостей