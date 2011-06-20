Официальный сайт певца
Сайты «под ключ»
Добавлена193 просмотра
13 лет назад
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На сайте реализованы ряд страниц с информацией о биографии певца, новостная лента, дискография, фотогалерея, видеотека, информация о продюсерском центре и гастролях. На сайте реализовано динамическое многоуровневое меню и различные визуальные эффекты.