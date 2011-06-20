Сайт ресторана 777

На сайте реализованы ряд страниц с информацией о ресторане, меню и винная карта ресторана, фото и видео галереи, афиша ресторана, блок новостей ресторана, реализована возможность online-заказа столика, концертный отдел, информация об авторской кухне.

Для сайта также реализована административная панель.