Сайт ресторана 777
Сайты «под ключ»
Добавлена283 просмотра
13 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте реализованы ряд страниц с информацией о ресторане, меню и винная карта ресторана, фото и видео галереи, афиша ресторана, блок новостей ресторана, реализована возможность online-заказа столика, концертный отдел, информация об авторской кухне.
Для сайта также реализована административная панель.