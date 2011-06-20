Медицинская информационная система

Прикладное ПО
Добавлена
13 лет назад
247 просмотров
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Программа, предназначенная для организации автоматизированного рабочего места медицинского персонала, а также для ведения складского учета лекарственных средств.

В состав комплекса входит руководство пользователя.