Медицинская информационная система
Прикладное ПО
Добавлена247 просмотров
13 лет назад
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Программа, предназначенная для организации автоматизированного рабочего места медицинского персонала, а также для ведения складского учета лекарственных средств.
В состав комплекса входит руководство пользователя.