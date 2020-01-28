Интернет-магазин Electrolux Belarus

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Проектирование, разработка дизайна и адаптивная верстка официального интернет-магазина Electrolux в Беларуси
Разработали оптимальное решение для интернет-магазина electrolux-home.by, опираясь на требования со стороны заказчика и гайдлайны компании Electrolux. С поправкой на рынок Беларуси.
- Прототип: 35 страниц
- Дизайн: 62 экрана
Чтобы оправдать ожидания пользователей и не нарушать их выработанные привычки к действиям и образам — проектировали интернет-магазин по классическому паттерну.
Подробнее о проекте на сайте dazeweb.com