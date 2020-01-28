Интернет-магазин Electrolux Belarus

Проектирование, разработка дизайна и адаптивная верстка официального интернет-магазина Electrolux в Беларуси

Разработали оптимальное решение для интернет-магазина electrolux-home.by, опираясь на требования со стороны заказчика и гайдлайны компании Electrolux. С поправкой на рынок Беларуси.

Прототип: 35 страниц

Дизайн: 62 экрана

Чтобы оправдать ожидания пользователей и не нарушать их выработанные привычки к действиям и образам — проектировали интернет-магазин по классическому паттерну.

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