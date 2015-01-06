Интернет магазин купонов GrandVipOn

Особенности разработки сайта:

– создание темы для WP

– создание внутренней системы расчетов

– подключение платежного сервиса "Интеркасса"

– создание каталога купонов с сортировкой по категориям

– создание системы редактирования рекламных банеров

– настройка регистрации и авторизации пользователей

– разработка личного кабинета (управление личным счетом и управление купленными купонами)

– создание системы "Вопросы и ответы" с возможностью гибкого редактирования и сортировкой по категориям