Интернет магазин купонов GrandVipOn

Добавлена
9 лет назад
127 просмотров
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Особенности разработки сайта: 

– создание темы для WP 

– создание внутренней системы расчетов 

– подключение платежного сервиса "Интеркасса" 

– создание каталога купонов с сортировкой по категориям 

– создание системы редактирования рекламных банеров 

– настройка регистрации и авторизации пользователей 

– разработка личного кабинета (управление личным счетом и управление купленными купонами) 

– создание системы "Вопросы и ответы" с возможностью гибкого редактирования и сортировкой по категориям