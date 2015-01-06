Интернет магазин купонов GrandVipOn

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Особенности разработки сайта:
– создание темы для WP
– создание внутренней системы расчетов
– подключение платежного сервиса "Интеркасса"
– создание каталога купонов с сортировкой по категориям
– создание системы редактирования рекламных банеров
– настройка регистрации и авторизации пользователей
– разработка личного кабинета (управление личным счетом и управление купленными купонами)
– создание системы "Вопросы и ответы" с возможностью гибкого редактирования и сортировкой по категориям