Интернет магазин одежды

Создание темы для CMS Opencard для магазина продажи одежды.

Была создана тема, модуль вывода товаром из выбранной категории, поддержка второго меню, для категорий, вывод дополнительных атрибутов товара и изображений. Сортировка по размерам и цвету.

Немного переделана схема оплаты. Вывод посещенных товаров.

В админскую часть добавил валидацию и автоматическое создание SEO URL для товаром и категорий, управление левым меню.