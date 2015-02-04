Интернет магазин одежды

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание темы для CMS Opencard для магазина продажи одежды.
Была создана тема, модуль вывода товаром из выбранной категории, поддержка второго меню, для категорий, вывод дополнительных атрибутов товара и изображений. Сортировка по размерам и цвету.
Немного переделана схема оплаты. Вывод посещенных товаров.
В админскую часть добавил валидацию и автоматическое создание SEO URL для товаром и категорий, управление левым меню.