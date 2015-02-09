hasesanches

Одинокий странствующий разработчик
Верстка различный макетов сайтов. Резиновая, адаптивная верстка.
Создание авторских и использование различных JS и CSS решений и плагинов. Использование
возможностей HTML5 и CSS3 в работе. Написание динамики используя HTML5 Canvas.
Программирование: JavaScript, PHP, NodeJs
Умение и знание работы с бд: MySql, MongoDB
Разработка сайтов и создание плагинов и тем для cms: Wordpress, Joomla, Modx, OpenCard
Опыт работы в веб разработке начиная с 2010 года.
Актуальные контакты и портфолио можно найти на моем сайте.