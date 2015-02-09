hasesanches

Одинокий странствующий разработчик

Верстка различный макетов сайтов. Резиновая, адаптивная верстка.

Создание авторских и использование различных JS и CSS решений и плагинов. Использование

возможностей HTML5 и CSS3 в работе. Написание динамики используя HTML5 Canvas.

Программирование: JavaScript, PHP, NodeJs

Умение и знание работы с бд: MySql, MongoDB

Разработка сайтов и создание плагинов и тем для cms: Wordpress, Joomla, Modx, OpenCard

Опыт работы в веб разработке начиная с 2010 года.

Актуальные контакты и портфолио можно найти на моем сайте.