Интернет-магазин суши

Интернет-магазин, система учета заказов, быстрая продажа, дисконтая система.

Подключение платежных систем webminey, liqpay,privat-24.

По желанию клиента возможна поставка обработки для 1с (7.7 или 8.1) для обмена информации с сайтом

(забор заказов, выгрузка цен )

Заказчик впоследствии отказался, поэтому сорри, только скриншот