Интернет-магазин суши
Интернет-магазины
Добавлена166 просмотров
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин, система учета заказов, быстрая продажа, дисконтая система.
Подключение платежных систем webminey, liqpay,privat-24.
По желанию клиента возможна поставка обработки для 1с (7.7 или 8.1) для обмена информации с сайтом
(забор заказов, выгрузка цен )
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