Интернет магазин - визитка магазина автозапчастей.

Сайт создавался для интернет магазина на ВордПресс - плагин Вукоммерс, в необычной для выдачи товаров форме. На главной странице каждая категория выводится в своём стиле и оформлении. Данное решение идеально подходит для интернет магазинов с небольшим ассортиментом товаров. Весь стиль был сделан в стандартном американском минимал-лендинге стиле. Получилось некий интернет магазин - визитка компании в одном сайте.

Ссылка на сайт - https://kamzp.ru/