Интернет-магазин zheleza.net(Производители)

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Список производителей был изменен как визуально(дизайн) так и претерпел изменения и в логике.
В стандартной бизнес модели производителей, появилось два новых метода, для вывода категорий товаров по производителям.
А также ближайшей под категории на основе категории.
Думаю пользователям стало проще находить товары определенных брендов.