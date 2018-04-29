Интернет-магазин zheleza.net(Производители)

Список производителей был изменен как визуально(дизайн) так и претерпел изменения и в логике.

В стандартной бизнес модели производителей, появилось два новых метода, для вывода категорий товаров по производителям.

А также ближайшей под категории на основе категории.

Думаю пользователям стало проще находить товары определенных брендов.