Интернет-магазин zheleza.net(Товар по низкой цене)

Представляет собой тематическую страницу "Товары по низкой цене" с отдельным списком товаров на основе общего.

Что позволяет гибко добавлять товары, которые являются "Товарами по низкой цене" интернет-магазина zheleza.net.

Преимущество такого решения заключается в том, что. При отсутствии конкретного критерия, определяющего какой товар для определенной категории является товаром по низкой цене. Быстрее и продуктивнее добавить его в список самостоятельно.