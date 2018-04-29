Интернет-магазин zheleza.net(Товар по низкой цене)
Добавлена103 просмотра
6 лет назад
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Представляет собой тематическую страницу "Товары по низкой цене" с отдельным списком товаров на основе общего.
Что позволяет гибко добавлять товары, которые являются "Товарами по низкой цене" интернет-магазина zheleza.net.
Преимущество такого решения заключается в том, что. При отсутствии конкретного критерия, определяющего какой товар для определенной категории является товаром по низкой цене. Быстрее и продуктивнее добавить его в список самостоятельно.