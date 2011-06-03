Маломал.ру - интернет магазин детских товаров.

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Добавлена
13 лет назад
356 просмотров
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http://www.malomal.ru

Интернет магазин на WebAsyst SS

1. Доработка пользователськой части - в сответсвии с шаблоном заказчика.

2. Расширение функционала административной части - дополнительный раздел загрузки изображений - "фотографии" и вывод их в пользовательской части. Блок "Наши детки".