Маломал.ру - интернет магазин детских товаров.
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Добавлена356 просмотров
13 лет назад
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1. Доработка пользователськой части - в сответсвии с шаблоном заказчика.
2. Расширение функционала административной части - дополнительный раздел загрузки изображений - "фотографии" и вывод их в пользовательской части. Блок "Наши детки".