Многоуровневый маркетинг для OpenCart

Реализация программы многоуровневого маркетинга и возможность оплачивать с баланса покупателя на базе CMS OpenCart 3

Разработка практически собственная. Также используется функционал OpenCart из коробки

В конкретном случае маркетинг - план предусматривает 6 уровней. Но функционально ограничений нет.

Система вычисляет как ГО (групповой оборот) так и ЛО (личный оборот) каждого участника системы на соответствующем ему. маркетинг уровне.

Функционал баланса сопряжен с модулем Simple: Простая регистрация и заказ

Пример реализации - https://leacompany.net/