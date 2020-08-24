Многоуровневый маркетинг для OpenCart

Реализация программы многоуровневого маркетинга и возможность оплачивать с баланса покупателя на базе CMS OpenCart 3
Разработка практически собственная. Также используется функционал OpenCart из коробки
В конкретном случае маркетинг - план предусматривает 6 уровней. Но функционально ограничений нет.
Система вычисляет как ГО (групповой оборот) так и ЛО (личный оборот) каждого участника системы на соответствующем ему. маркетинг уровне.
Функционал баланса сопряжен с модулем Simple: Простая регистрация и заказ
Пример реализации - https://leacompany.net/