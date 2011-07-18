PRESTASHOP: загрузчик цен и остатков из файла XLS
Интернет-магазины
Добавлена510 просмотров
12 лет назад
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Адрес файла на сайте поставщика задается в настройках.
Файл содержит цены и остатки на складе.
Загрузчик запускается автоматически по расписанию (используется cron).
В ходе загрузки происходит обновление остатков и цен товаров в базе данных Интеренет-магазина, использующего скрипт PRESTA SHOP.
Информация о ходе загрузки сохраняется в лог-файле.