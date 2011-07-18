PRESTASHOP: загрузчик цен и остатков из файла XLS

Интернет-магазины
Добавлена
12 лет назад
510 просмотров
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Адрес файла на сайте поставщика задается в настройках.

Файл содержит цены и остатки на складе.

Загрузчик запускается автоматически по расписанию (используется cron).

В ходе загрузки происходит обновление остатков и цен товаров в базе данных Интеренет-магазина, использующего скрипт PRESTA SHOP.

Информация о ходе загрузки сохраняется в лог-файле.