Разработка интернет-магазина инструмента

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
О проекте
Компания ООО «ЭГА СМАЙЛ» была основана в 2008 году. Основной целью фирмы стало максимально удовлетворить запросы потребителя и оснащение профессиональным инструментом многих отраслей промышленности.
Компания "ЭГА СМАЙЛ" является представителем профессионального инструмента для ремонта таких известных мировых марок, как REED, Ridgid, Adamas а также единственным дистрибьютором EGA Master, KWH Pipe Technology, Доркомтехника .
Задача
Разработать адаптивный интернет-магазин с уникальным дизайном.
Продвинуть компанию по ключевым словам в ТОП10 поисковых систем в Беларуси.