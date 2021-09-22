Разработка интернет-магазина инструмента

О проекте

Компания ООО «ЭГА СМАЙЛ» была основана в 2008 году. Основной целью фирмы стало максимально удовлетворить запросы потребителя и оснащение профессиональным инструментом многих отраслей промышленности.

Компания "ЭГА СМАЙЛ" является представителем профессионального инструмента для ремонта таких известных мировых марок, как REED, Ridgid, Adamas а также единственным дистрибьютором EGA Master, KWH Pipe Technology, Доркомтехника .

Задача

Разработать адаптивный интернет-магазин с уникальным дизайном.

Продвинуть компанию по ключевым словам в ТОП10 поисковых систем в Беларуси.