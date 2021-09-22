Разработка сайта для производителя косметики

Заказчик

Белорусская компания Masstige Laboratory Cosmetics - производитель относительно нового бренда MASSTIGE на рынке уходовой косметики. Как заявляет сам производитель - это лабораторная косметика c применением вулканической воды и пепла.

Высокое качество продукции, демократичные цены и отзывы довольных покупателей способствуют росту ее популярности как в Беларуси, так и в странах СНГ.

Задача

Заменить существующий Landing Page полноценным сайтом с каталогом всей продукции, подробным описанием серий и средств по уходу, ингредиентов, назначения. Одним из требований было наличие страниц блога и списка магазинов, где можно приобрести продукцию.

Основное назначение сайта - презентация компании в интернет-среде, информирование партнеров и покупателей о продукции и новинках, местах продаж, а также привлечение новых покупателей наряду с расширением текущей клиентской базы.

Срок реализации проекта - 11 дней

Стоимость проекта - 1100 USD