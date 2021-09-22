Разработка сайта для студии декора и цветов

Заказчик

Студии декора и цветов Sadovskaya. На сайте представлен широкий выбор авторских букетов, композиций из цветов высокого качества, которые можно заказать круглосуточно с доставкой. Также есть услуги по оформлению декора живыми и искусственными цветами. И "Школа флористики", где проводят теоретические и практические занятия по созданию букета, компоновке и композиции цветов.

Задача

Создать дополнительный канал продаж через интернет и выгодно представить продукцию в онлайн-среде.

Разработать современный сайт в органик стиле с качественным контентом для максимально простого и удобного выбора букетов и заказа услуг.

Основные требования:

полная адаптивность сайта под все типы устройств.

легкое управление ценами и акциями

личный кабинет для покупателя

программа лояльности.

Срок разработки проекта - 12 дней

Стоимость проекта - 1200 USD