Разработка сайта для студии декора и цветов

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Заказчик
Студии декора и цветов Sadovskaya. На сайте представлен широкий выбор авторских букетов, композиций из цветов высокого качества, которые можно заказать круглосуточно с доставкой. Также есть услуги по оформлению декора живыми и искусственными цветами. И "Школа флористики", где проводят теоретические и практические занятия по созданию букета, компоновке и композиции цветов.
Задача
Создать дополнительный канал продаж через интернет и выгодно представить продукцию в онлайн-среде.
Разработать современный сайт в органик стиле с качественным контентом для максимально простого и удобного выбора букетов и заказа услуг.
Основные требования:
полная адаптивность сайта под все типы устройств.
легкое управление ценами и акциями
личный кабинет для покупателя
программа лояльности.
Срок разработки проекта - 12 дней
Стоимость проекта - 1200 USD