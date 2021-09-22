Сайт для реставрационной мастерской skycross.by

О проекте

Проект является сайтом компании ООО «СкайКросс», которая оказывает сервис по уходу за обувью, а также ремонту обуви и сумок. Мастера компании помогут удалить любые пятна, выведут реагент, соль, следы вздутия, придадут обуви изначальную форму, глассаж, восстановят потертые, выцветшие поверхности и любые изъяны. На сайте размещается текстовая информация, каталог товаров и услуг компании с возможностью подачи онлайн-заявки, оформить и оплатить заказ онлайн.

Задача

Разработать современный сайт в корпоративном стиле для максимально простого и удобного подачи заявок на обслуживание. Также для удобства контроля и автоматизации процессов.

Основные требования:

полная адаптивность сайта под все типы устройств

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Срок реализации проекта - 7 дней

Стоимость проекта - 800 USD