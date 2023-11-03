Разработка под ключ интернет-магазина климатической техники.
Интернет-магазины
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка под ключ интернет-магазина климатической техники.
Что было сделано :
Регистрация домена и хостинга
Обсуждение деталей, составление ТЗ
Создание дизайна сайта
Разработка структуры
Подключение и настройка всех нужных модулей
Написание текстов, подбор и обработка фотографий
Наполнение контентом
Внутренняя оптимизация
seo - продвижение