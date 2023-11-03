Разработка под ключ интернет-магазина климатической техники.

Интернет-магазины
Добавлена
2 месяца назад
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Разработка под ключ интернет-магазина климатической техники.

Что было сделано :

  • Регистрация домена и хостинга

  • Обсуждение деталей, составление ТЗ

  • Создание дизайна сайта

  • Разработка структуры

  • Подключение и настройка всех нужных модулей

  • Написание текстов, подбор и обработка фотографий

  • Наполнение контентом

  • Внутренняя оптимизация

  • seo - продвижение

https://www.kondi.dp.ua