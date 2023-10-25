Сайт-каталог Knives_RV

Интернет-магазины
Добавлена
2 месяца назад
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Сайт-каталог з можливістю зробити замовлення.

Ніша - товари для самозахисту, раніше бізнес був виключно в інстаграмі, але сторінки часто банили.
Тепер є сайт на якому перелік всіх товарів, а через соц.мережі йде лише реклама.

https://knives-rv.com.ua/