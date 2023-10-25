Сайт-каталог Knives_RV

Сайт-каталог з можливістю зробити замовлення.



Ніша - товари для самозахисту, раніше бізнес був виключно в інстаграмі, але сторінки часто банили.

Тепер є сайт на якому перелік всіх товарів, а через соц.мережі йде лише реклама.



https://knives-rv.com.ua/