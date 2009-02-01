Салон декоративного света Divine Light

Интернет-магазины
Добавлена
15 лет назад
221 просмотр
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http://divine-light.ru

Интернет магазин для салона декоративного света Divine Light (продажа точечных, галогеновых, декоративных, встраиваемых светильников, люминесцентных, уличных ламп и т.д.)

В магазине используются многочисленные хаки и расширения. Ядро Joomla модифицировано для SEO продвижения.

В основе используется переработанный платный шаблон JA_Larix.