Салон декоративного света Divine Light

http://divine-light.ru

Интернет магазин для салона декоративного света Divine Light (продажа точечных, галогеновых, декоративных, встраиваемых светильников, люминесцентных, уличных ламп и т.д.)

В магазине используются многочисленные хаки и расширения. Ядро Joomla модифицировано для SEO продвижения.

В основе используется переработанный платный шаблон JA_Larix.