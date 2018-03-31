Создание интернет-магазина es-eurostyle.ru

Добавлена
6 лет назад
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Создание интернет-магазина с нуля (был корпоративный сайт).

В мои обязанности входило:

·        разработка структуры сайта;

·        разработка логики соотношения страниц;

·        разработка концепции дизайна для товаров иколлекций;

·        составление ТЗ дизайнеру и программисту;

·        проверка выполненных работ;

·        написание и размещение текстов;