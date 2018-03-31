Создание интернет-магазина es-eurostyle.ru

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Создание интернет-магазина с нуля (был корпоративный сайт).
В мои обязанности входило:
· разработка структуры сайта;
· разработка логики соотношения страниц;
· разработка концепции дизайна для товаров иколлекций;
· составление ТЗ дизайнеру и программисту;
· проверка выполненных работ;
· написание и размещение текстов;